"Еще не все потеряно в чемпионате. Если мы выиграем все матчи весной, сможем зацепиться за зону Лиги Европы, а то и Лиги чемпионов.
Плюс нельзя забывать, что есть Кубок России, через который тоже можно пробиться в еврокубки. Это отличная мотивация. Помимо всего прочего, десятая строчка — не место "Спартака". Улучшить нашу позицию в турнирной таблице — еще одна мотивация", — приводит слова Крала "RT на русском".
Крал перешел в "Спартак" летом прошлого года из чешской "Славии" за 12 миллионов евро. За "Спартак" в нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 20 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Перед возобновлением чемпионата России "Спартак", набрав 22 очка, занимает десятое место в турнирной таблице, отставая на 12 очков от зоны еврокубков.
В Кубке России "красно-белые" 4 марта встретятся с ЦСКА.
Крал: "Спартак" может зацепиться за зону Лиги чемпионов
Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал поделился задачами "красно-белых" на весеннюю часть чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
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