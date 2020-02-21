"Когда какие-то новости про Калинина будут, мы опубликуем все на официальном сайте. Сейчас идут переговоры. Игрока мы посмотрели, может быть, возьмем. Когда переговоры закончатся, вот тогда приедем и на сайте все объявим. Меркулов? Это футболист нашей команды, он играет за наш клуб", — цитирует Иванова Sport24.
Вчера появилась информация о возможном переходе в екатеринбургский "Урал" защитника московского "Динамо" Игоря Калинина.
Сообщалось, что переход футболиста будет оформлен до закрытия зимнего трансферного окна.
В сезоне 2019/2020 в составе "Динамо" Калинин принял участие в одном матче в Кубке России.
Президент "Урала" прокомментировал возможный трансфер защитника "Динамо"
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по возможному переходу защитника "Динамо" Игоря Калинина.
Фото: ФК "Урал"
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