Кубок ФНЛ
3 тур
"Тамбов" – "Крылья Советов" 4:1
Голы: Обухов, 8 (пен.), Костюков, 30, Грицаенко, 42, Федчук, 49, Медведь, 83
"Тамбов": Чагров, Юрганов (Хазиев, 46), Грицаенко, Каплиенко, Ойеволе (Таказов, 43), Костюков (Федчук, 46), Чуперка, Килин (Шляков, 42), Карасев (Кабахидзе, 44), Обухов (Мамтов, 42), Мелкадзе
"Крылья Советов": Конюхов (Бельтюков, 28), Трубин, Чичерин, Шестернев, Медведь, Босов, Давыдов, Соколов, Ломакин, Молчанов, Войченко
Предупреждения: Ойеволе, 3, Шляков, 71.
"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" на Кубке ФНЛ
В третьем туре Кубка ФНЛ "Тамбов" со счетом 4:1 победил самарские "Крылья".
Фото: twitter.com/fctambov68
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