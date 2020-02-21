Победу "красно-синим" принесли точные удары Игоря Дивеева, Константина Марадишвили и Седрика Гогуа. Завтра "армейцы" проведут контрольный матч с "Уфой".
Товарищеский матч
ЦСКА - "Рапперсвиль" 3:0
Голы: Дивеев, 17, Марадишвили, 76, Гогуа, 88
ЦСКА: Тороп (Помазун, 46), Котин, Набабкин, Гогуа, Щенников, Кучаев, Бистрович, Бийол, Марадишвили, Дауров, Шкурин.
ЦСКА разгромно победил "Рапперсвиль" в контрольном матче
В очередном матче на сборе в испанском Кампоаморе ЦСКА одолел швейцарский "Рапперсвиль".
Фото: twitter.com/pfc_cska
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