Полностью диагноз футболиста звучит так: "закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза".
Срок восстановления 32-летнего полузащитника составит 2-3 месяца.
Напомним, что сегодня на тренировке "Рубина" Дмитрий Тарасов получил травму и был доставлен в больницу.
Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанским клубом до конца текущего сезона.
Стал известен характер травмы Дмитрия Тарасова
У Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом малоберцовый кости, сообщает телеграм-канал "Инсайдлар".
Фото: Getty Images
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