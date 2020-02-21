Стал известен характер травмы Дмитрия Тарасова

У Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом малоберцовый кости, сообщает телеграм-канал "Инсайдлар".

Фото: Getty Images

Полностью диагноз футболиста звучит так: "закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза".



Срок восстановления 32-летнего полузащитника составит 2-3 месяца.



Напомним, что сегодня на тренировке "Рубина" Дмитрий Тарасов получил травму и был доставлен в больницу.



Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанским клубом до конца текущего сезона.