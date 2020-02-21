"Наполи" отклонил арендное предложение "Краснодара" по Юнесу

Полузащитник "Наполи" Амину Юнесу в зимнее трансферное окно мог перейти в " Краснодар " на правах аренды, но итальянский клуб отказался отпускать немца, сообщает журналист Николо Скира.

Источник: ФК "Наполи"

Сообщалось, что южане предлагали за полугодичную аренду 26-летнего футболиста 1,5 млн евро.



В нынешнем сезоне Юнес провел семь матчей за "Наполи", но не отметился результативными действиями.