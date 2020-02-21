Сообщалось, что южане предлагали за полугодичную аренду 26-летнего футболиста 1,5 млн евро.
В нынешнем сезоне Юнес провел семь матчей за "Наполи", но не отметился результативными действиями.
"Наполи" отклонил арендное предложение "Краснодара" по Юнесу
Полузащитник "Наполи" Амину Юнесу в зимнее трансферное окно мог перейти в "Краснодар" на правах аренды, но итальянский клуб отказался отпускать немца, сообщает журналист Николо Скира.
Источник: ФК "Наполи"
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