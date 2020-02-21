- Данил пока еще будет восстанавливаться с "Зенитом", а потом, наверное, вернется к нам. Давайте еще немного подождем. На 99 процентов Круговой закончит этот сезон в "Уфе". Сейчас футболист продолжает восстановление. Работает по своей программе. Как только завершит реабилитацию, приедет к нам, - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, 21-летний Круговой провел шесть матчей в этом розыгрыше чемпионата России. "Зенит" выкупил права на своего воспитанника летом прошлого года за 2 млн евро, но оставил в аренде на сезон в клубе из столицы Башкортостана.
Гендиректор "Уфы" уверен, что Круговой закончит чемпионат с командой
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, где защитник Данил Круговой, арендованный у "Зенита", закончит сезон. Футболист на данный момент восстанавливается от травмы.
Источник: ФК "Уфа"
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