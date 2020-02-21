- В этом сезоне видно, что "Зенит" уже выиграет чемпионат. Будет интересно посмотреть, кто второе место займет. Есть 3-4 команды, которые на него претендуют, - цитирует Олича Sport24.
Также 40-летний хорват заявил, что продолжает следить за армейским клубом и ещё помнит русский язык, хоть и не общался на нем 10 лет.
Напомним, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год, став обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России и по два раза выигрывал кубок и суперкубок страны.
Оличу интересно, кто займет второе место в РПЛ
Источник: ПФК ЦСКА
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