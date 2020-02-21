Цорн сказал: "Спасибо, не надо". Карпов сообщил, что "Зенит" и "Спартак" отказались от Рами

Футбольный журналист Иван Карпов сообщил, что новичок "Сочи" Адиль Рами мог оказаться в "Спартаке" или "Зените".

Фото: Reuters