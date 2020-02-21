"Зимой Адиля Рами предлагали подписать не только "Сочи". Сам игрок хотел попасть в "Спартак" или "Зенит".
Рами рассчитывал зарабатывать в Москве 2 миллиона евро чистыми. На предложение агентов, Цорн ответил: "Спасибо, не надо", — и отказался от услуг. В "Зените" тоже не заинтересовались. В Катаре, Эмиратах и даже в Китае, куда готов был ехать Рами, не ответили его представителям. В итоге они договорились о переходе с "Сочи".
Контракт будет подписан до конца чемпионата, то есть всего на 3 месяца. В Турции Рами зарабатывал 2 миллиона. Однако Ротенберг не согласился платить так много. Сумма оказалась существенно меньше, плюс в контракте отсутствуют подъёмные", — сообщил Карпов в своём телеграм-канале.
Напомним, что вчера чемпион мира 2018 в составе сборной Франции Адиль Рами подписал контракт с "Сочи" до конца сезона.
На счету Рами 36 матчей и один забитый гол в матчах за сборную Франции.
Ранее 34-летний защитник выступал за "Фенербахче", "Марсель", "Милан", "Севилью", "Валенсию" и "Лилль".
В сезоне 2019/2020 Рами провел 7 матчей за турецкий "Фенербахче". 6 из них в Кубке Турции.
Цорн сказал: "Спасибо, не надо". Карпов сообщил, что "Зенит" и "Спартак" отказались от Рами
Футбольный журналист Иван Карпов сообщил, что новичок "Сочи" Адиль Рами мог оказаться в "Спартаке" или "Зените".
Фото: Reuters
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