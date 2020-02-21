Защитник Филин перешел в "Тамбов"

Защитник "Химок" Александр Филин перешел в "Тамбов" на правах аренды.

?? «Химки» и @fctambov68 договорились об аренде Александра Филина.



Соглашение с клубом РПЛ рассчитано до конца сезона



В «Химки» футболист перешёл летом 2018 года. В этом сезоне защитник провёл в составе красно-чёрных 24 матча и забил 1 гол.#АлександрФилин pic.twitter.com/9n2p6Ki55c — ФК Химки (@fc_khimki) February 22, 2020

Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.В ФНЛ 2019/2020 на счету 23-летнего защитника 22 матча за "Химки", в которых Филин забил один гол и получил 9 желтых карточек.Перед весенней частью чемпионата России "Тамбов" занимает 11-е место в таблице, набрав 21 очко.