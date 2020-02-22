"Отсутствие нового нападающего - шаг к непродлению контракта с Семиным, и никаких других объяснений тут быть не может. Да, предложения со стороны Мещерякова и Кикнадзе по форвардам были, но главного тренера они не устроили, а брать абы кого, для количества, он не хотел. А руководство клуба не захотело брать тех, кто был нужен ему. Ни раньше (Комличенко), ни сейчас.
Семину остаётся молиться за здоровье Эдера и скорейшее выздоровление Фарфана. Но почему-то мне кажется, что Сёмин найдёт выход. Чем жёстче обстоятельства - тем интереснее и небанальнее он работает. На чувстве противоречия неблагоприятно складывающимся обстоятельствам и негативно относящимся к нему людям. Так что если кто-то будет ждать, что он сдастся и будет искать оправдания - не дождутся", — сообщил Рабинер.
В зимнее трансферное окно в СМИ появлялась информация, что московский "Локомотив" рассматривает сразу 8 человек на кандидатуру нападающего. Среди них назывались такие форварды как Умар Ньяссе, Матей Выдра и Александар Прийович, но никто из них так и не был подписан.
Перед весенней частью чемпионата России "Локомотив" занимает пятое место в таблице, отставая на 11 очков от лидирующего "Зенита".
Рабинер: "Локомотив" не взял форварда - это шаг к непродлению контракта с Семиным
Футбольный журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале заявил, что отсутствие трансферов в "Локо" зимой - прямой путь к уходу главного тренера Юрия Семина.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!