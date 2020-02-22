Рабинер: "Локомотив" не взял форварда - это шаг к непродлению контракта с Семиным

Футбольный журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале заявил, что отсутствие трансферов в "Локо" зимой - прямой путь к уходу главного тренера Юрия Семина.

Фото: ФК "Локомотив"