- Еще два года назад я говорил, что Тедеско может возглавить "Баварию", потому что тренеров "Шальке" или "Боруссии" всегда рассматривают в качестве кандидатов возглавить мюнхенцев. Увы, второй год Доменико провел в "Шальке" не слишком убедительно, - цитирует турка "СЭ".
37-летний Алтынтоп рад, что Тедеско возглавил московский "Спартак". Ему нравится то, как играет и прогрессирует сборная, а также он не исключил варианта работы в России.
Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, заменив Олега Кононова.
Алтынтоп: думал, что Тедеско возглавит "Баварию"
Бывший полузащитник мадридского "Реала" и "Баварии" Хамит Алтынтоп рассказал, что считал нынешнего наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско кандидатом в тренеры "Баварии".
Источник: getty images
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