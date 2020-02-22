Прежде всего Непомнящий отметил, что "Рубин" поступил правильно, что не стал разрывать контракт с футболистом. Так как Непомнящий работал с Тарасовым, он рассказал, что футболист сможет справиться и физически, и психологически.
- Судьба Тарасова проверяет, но тот не уступит. Уверяю вас, он еще поиграет, - цитирует специалиста "RT".
32-летний Тарасов на днях заключил контракт с казанским клубом, но травма на тренировке выбила его до конца сезона.
Непомнящий: судьба Тарасова проверяет, но он не уступит
Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации с травмой полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова.
Источник: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!