ЦСКА разгромил "Уфу". Сигурдссон оформил хет-трик
Московский ЦСКА разгромил "Уфу" в товарищеском матче.
ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Магнуссон, Карпов, Фернандес, Обляков (Щенников, 66), Васин (Дивеев, 76), Дзагоев (Бистрович, 59), Ахметов, Влашич (Кучаев, 76), Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 76)
"Уфа": Шафинский, Терентьев, Аликин, Пуцко, Никитин (Тиль, 78), Табидзе (Алиев, 30 (Йокич, 60), Урунов (Карп, 76), Голубев, Гиоргобиани, Сысуев, Вомбергар
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