Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн поделился ожиданиями от рестарта РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Последний тест завершен. С нетерпением жду начала официальных матчей", — написал Цорн в своем Instagram-аккаунте.

Вчера "Спартак" в товарищеском матче на "Открытие Арене" разгромил ташкентский "Пахтакор" со счетом 4:0.

Перед возобновлением чемпионата России "Спартак" занимает десятое место в таблице, набрав 22 очка.

Первую игру в весенней части РПЛ "красно-белые" проведут 29 февраля с московским "Динамо".


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Теги: Спартак Цорн
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