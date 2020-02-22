"Последний тест завершен. С нетерпением жду начала официальных матчей", — написал Цорн в своем Instagram-аккаунте.
Вчера "Спартак" в товарищеском матче на "Открытие Арене" разгромил ташкентский "Пахтакор" со счетом 4:0.
Перед возобновлением чемпионата России "Спартак" занимает десятое место в таблице, набрав 22 очка.
Первую игру в весенней части РПЛ "красно-белые" проведут 29 февраля с московским "Динамо".
Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн поделился ожиданиями от рестарта РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!