"Никита Задоров назвал Тарасова недалеким? Это же Задор, он любит поболтать. Я лично Тарасова видел пару раз: нормальный парень, адекватный. Неважно, как он ведет себя в социальных сетях. Сейчас люди очень много обращают внимание на Инстаграм.
Люди в жизни абсолютно нормальные, а заходишь в их социальные сети — пишут какие-то непонятные вещи. Поэтому нельзя человека судить по его аккаунтам. У меня вообще нет социальных сетей, и я отдыхаю нормально", — цитирует Кузнецова "Спорт-Экспресс".
Недавно Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото со своим парикмахером азиатской внешности и сопроводил его подписью "коронавирус". Позже футболист извинился за публикацию, назвав ее неудачной шуткой.
Напомним, несколько дней назад Тарасов сломал ногу на тренировке "Рубина" и пропустит, по предварительным оценкам, 2-3 месяца. Контракт Тарасова с казанским клубом заключен до конца сезона.
Хоккеист Кузнецов - о Тарасове: нормальный парень, адекватный
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов прокомментировал высказывание Никиты Задорова о том, что он считает недалеким футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова.
Фото: ФК "Рубин"
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