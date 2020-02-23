Хоккеист Кузнецов - о Тарасове: нормальный парень, адекватный

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов прокомментировал высказывание Никиты Задорова о том, что он считает недалеким футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова.

Фото: ФК "Рубин"