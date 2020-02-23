"Ростов": Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Попов, Норманн, Зайнутдинов, Мамаев, Шомурдов
Запасные: Рудаков, Ведерников, Прошляков, Глебов, Байрамян, Гулевский, Черкес, Саплинов, Ларченков, Долгов, Чистяков, Ливаднов, Морозов, Осинов
Товарищеский матч "Ростов" - "Краснодар" начнётся в 18:00 по московскому времени.
"Ростов" объявил состав на матч. "Краснодар" проведет игру в закрытом режиме
"Ростов" объявил состав на товарищеский матч с "Краснодаром", южане проведут игру в закрытом режиме.
Источник: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!