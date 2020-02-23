"Доказывайте каждый день, что достойны этого звания". Поздравление Тарасова с Днём защитника Отечества

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов поздравил мужскую часть населения с Днём защитника Отечества.

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

- Поздравляю всех с мужским днем! Парни, главное не забывать доказывать каждый день себе и своим любимым, что мы достойно этого звания, какие бы трудности ни выпадали на пути! А тех, кто причастен по-настоящему к миру во всем мире и защите нашей страны - с Днем защитника, - написал Тарасов в инстаграме.



Напомним, 32-летний футболист подписал контракт с казанским клубом зимой контракт на полгода, но на одной из тренировок получил травму до конца этого соглашения.