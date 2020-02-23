"Я безумно горд за свою сестру, которой неважно, кого она судит — детей в спорт-школах или бывших чемпионов мира. Также очень порадовали реакции и комментарии наших легенд, особенно Андрея Тихонова. В нынешнем поколении футболистов таких джентльменов не встретишь.
Позор звёздам мира, позор Бенаюну, позор Риисе, позор Матерацци, позор Воронину и Оличу. Если организаторы хотят праздника, то он не получится, если будешь приглашать игроков известных в основном только за свою грязь", - написал Клип Пономарев.
Напомним, матч завершился со счетом 6:5 в пользу Звезд футбола. После некоторых решений Пономаревой, в частности удаления нескольких игроков иностранной команды, футболисты в знак протеста решили покинуть поле. После переговоров их убедили вернуться и продолжить встречу.
Сборная России впервые за 12 лет не выиграла турнир.
Брат девушки-судьи, работавшей в финале Кубка Легенд: позор звёздам мира!
Брат судьи Александры Пономаревой Клип Пономарев на своей странице во "Вконтакте" прокомментировал критику в адрес его сестры.
Фото: "Чемпионат"
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