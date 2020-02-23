Брат девушки-судьи, работавшей в финале Кубка Легенд: позор звёздам мира!

Брат судьи Александры Пономаревой Клип Пономарев на своей странице во "Вконтакте" прокомментировал критику в адрес его сестры.

Фото: "Чемпионат"