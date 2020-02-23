Рами на русском языке обратился к болельщикам "Сочи"

Французский защитник Адиль Рами, который подписал до конца сезона контракт с "Сочи", поприветствовал болельщиков клуба.



Фото: ФК "Сочи"

"Привет, "Сочи"! Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе "Фишт", - сказал Рами в сторис "Сочи" в инстаграме.



За свою карьеру 34-летний футболист успел поиграть за "Лилль", "Валенсию", "Севилью", "Марсель" и "Милан". Рами является чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.