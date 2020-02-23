"Привет, "Сочи"! Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе "Фишт", - сказал Рами в сторис "Сочи" в инстаграме.
За свою карьеру 34-летний футболист успел поиграть за "Лилль", "Валенсию", "Севилью", "Марсель" и "Милан". Рами является чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.
Рами на русском языке обратился к болельщикам "Сочи"
Французский защитник Адиль Рами, который подписал до конца сезона контракт с "Сочи", поприветствовал болельщиков клуба.
Фото: ФК "Сочи"
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