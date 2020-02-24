"Со многими Саша выступал раньше вместе, поэтому сразу влился в коллектив и начал налаживать взаимопонимание с партнерами на поле. Кокорин действует на результат, хорошо чувствует партнеров, у него высокий футбольный интеллект. С хорошим мастером всегда проще любому спортсмену. Такой нападающий поможет любому клубу.
Шансы вернуться в сборную? Однозначно. Считаю, что у Александра есть все, чтобы выступать за национальную команду. На первой же тренировке, в первой же игре я понял: к нам пришел футболист сборной", - цитирует Рубашко "Спорт-Экспресс".
Напомним, изначально в январе Кокорин отказывался переходить в "Сочи". После этого руководство питерского клуба отправило футболиста в "Зенит-2".
В феврале владелец "Сочи" Борис Ротенберг все-таки смог игрока убедить перейти в команду. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона.
"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Рубашко - о Кокорине: в первой же игре я понял: к нам пришел футболист сборной
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко считает, что нападающий Александр Кокорин, перешедший в команду из "Зенита" на правах аренды, имеет шансы вернуться в сборную России.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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