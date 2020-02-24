"Во многом вопрос с чемпионством уже решен, но жизнь приучила к тому, что всякое может быть. "Зенит" только сам себе может помешать завоевать золотые медали.
Кто завоюет вторую путевку в Лигу чемпионов? Кандидатов достаточно. От "Краснодара" до "Локомотива" все на нее претендуют. Там разрыв минимальный", - приводит слова Гаджиева "Евро-футбол".
"Зенит" в нынешнем сезоне после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после возобновления РПЛ сине-бело-голубые сыграют с "Локомотивом". Встреча пройдет 29 февраля.
Гаджиев: вопрос с чемпионством в РПЛ во многом уже решен
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что "Зениту" может помешать стать чемпионом.
Фото: Sportbox.ru
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