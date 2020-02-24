Гендиректор "Уфы" Газизов встретился с Бенитесом, тренирующим китайский клуб

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов встретился на учебно-тренировочных сборах уфимского клуба с знаменитым испанским тренером Рафаэлем Бенитесом.

В настоящее время Рафаэль Бенитес работает с клубом китайской Суперлиги "Далянь Ифан".23 февраля команды провели товарищеский матч в Испании, который завершился победой "Уфы" со счетом 4:1.Газизов спросил Бенитеса о текущем положении дел в чемпионате Китая, а также перед испанцу, его что очень любят российские болельщики.Перед рестартом РПЛ "Уфа" с 25-ю очками занимает седьмое место в таблице. Первая официальная игра для башкирского клуба пройдет 1 марта на выезде против "Краснодара".