Гендиректор "Уфы" Газизов встретился с Бенитесом, тренирующим китайский клуб

Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов встретился с легендарным испанским тренером Рафаэлем Бенитесом https://t.co/xWcoOzzKt2 #рпл #ФКУфа #RealMadrid #Liverpool #Napoli #Chelsea #Valencia— ФК УФА (@UfaFc) February 24, 2020
В настоящее время Рафаэль Бенитес работает с клубом китайской Суперлиги "Далянь Ифан".
23 февраля команды провели товарищеский матч в Испании, который завершился победой "Уфы" со счетом 4:1.
Газизов спросил Бенитеса о текущем положении дел в чемпионате Китая, а также перед испанцу, его что очень любят российские болельщики.
Перед рестартом РПЛ "Уфа" с 25-ю очками занимает седьмое место в таблице. Первая официальная игра для башкирского клуба пройдет 1 марта на выезде против "Краснодара".