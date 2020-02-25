"У "Спартака" единственный шанс спасти сезон – выиграть Кубок России. Но исходя из того, что я видел в Катаре, у них неважные перспективы в матче 1/4 финала против ЦСКА. "Спартак" - очень рваный, сырой и в каждой игре был виден дисбаланс. Идеи Тедеско смогут работать только в том случае, если команда будет функционально готова на 150 процентов. Так что я скептически настроен.
Кто возьмет Кубок России? Определяющий матч "Спартак" - ЦСКА. Я бы поставил на ЦСКА. Хотя в этой же части сетки "Зенит", - цитирует Генича "КП".
"Спартак" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах. ЦСКА идет на четвертом месте, имея в активе 34 балла.
Команды встретятся в четвертьфинале Кубка России. Матч пройдет 4 марта на стадионе красно-белых.
Генич назвал фаворита Кубка России
Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что "Спартак" может спасти нынешний сезон победой в Кубке России.
Фото: "Советский спорт"
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