"Есть Аршавин, Тихонов. А я кто такой"? Гамула рассказал, сколько платят на "Матч ТВ"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула рассказал, сколько платят на "Матч ТВ" за одну передачу.
Фото: ФК "Ростов"
"Кредиты? А как без них? В недавнем прошлом брал. Потихоньку выкручиваемся. Это нормальное явление. Думаешь, на съемках много платят? Все дается очень сложно. Встаю в 5 утра. Сажусь в самолет – его оплачивают мне.

Как думаешь, сколько мне заплатили за такое выступление? 10 тысяч дают. На "Матч ТВ" большие деньги. Есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга. Кто я такой? Но я не жалуюсь. Знаю, что честно зарабатываю на свой хлеб", - цитирует Гамулу Gol.ru.

60-летний Гамула сейчас занимает в "Ростове" должность менеджера-селекционера.

В 2014 году после отставки из "Ростова" Миодрага Божовича Гамула был назначен и.о главного тренера. Спустя некоторое время он был утвержден на этом посту. Позже Гамула работал в качестве старшего тренера молодёжного состава донского клуба.


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Теги: Гамула Аршавин Тихонов
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