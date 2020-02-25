"Есть Аршавин, Тихонов. А я кто такой"? Гамула рассказал, сколько платят на "Матч ТВ"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула рассказал, сколько платят на "Матч ТВ" за одну передачу.



Фото: ФК "Ростов"