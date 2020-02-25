19-летний футболист, по сведениям источника, получил травму голеностопа, но уже должен приступить к индивидуальным тренировкам на этой неделе.
Очной игрой 29 февраля московские клубы возобновят для себя сезон в чемпионате России.
"Спартак" после 19 туров идёт на 10-м месте с 22 очками. "Динамо" - восьмое, с 24 пунктами.
Sport24: Умяров пропустит игру с "Динамо"
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров пропустит игру с "Динамо" из-за травмы, сообщает Sport24.
Источник: ФК "Спартак"
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