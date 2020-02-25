- Как видит поле, как всегда оказывается в нужной позиции. Вроде не отличается физическими способностями, не самый быстрый или сильный, а все делает правильно, по уму, и играет за счет головы. Мне еще надо доказать, что достоин сравнения с Бускетсом, - цитирует Фомина Sport24.
Также полузащитник отметил, что следит за многими на своей позиции, в том числе за полузащитником мадридского "Реала" Тони Кроссом. Фомин смотрит нарезки с игрой этих футболистов. Касаемо любимой команды, он отметил "Барселону", за которой наблюдает со времен Пепа Гвардиолы (2008-2012).
22-летний Фомин перешел в "Уфу" из "Краснодара" прошлым летом за 280 тыс. евро. Футболист стал одним из самым подорожавших футболистов России. Его трансферная стоимость с момента перехода, по данным Transfermarkt, увеличилась до 2,5 млн евро.
Фомин - о вдохновении Бускетсом: он не самый сильный или быстрый, но всё делает правильно
Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин рассказал, почему в игровой карьере вдохновляется выступлениями опорника "Барселоны" Серхио Бускетса.
Источник: ФК "Уфа"
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