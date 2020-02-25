Федотов - о трансфере Рами: просто так за красивые глазки во Францию не берут

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал переход в клуб чемпиона мира Адиля Рами.

Источник: ПФК "Сочи"

- Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся. Это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции. Просто так за красивые глазки в сборную Франции не берут, - цитирует Федотова пресс-служба "Сочи".



Напомним, 34-летний Рами подписал контракт с "Сочи" до конца сезона. Ранее он выступал за "Лилль", "Севилью", "Милан" и "Фенербахче", с которым недавно расторг трудовое соглание. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.