Федотов - о трансфере Рами: просто так за красивые глазки во Францию не берут

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал переход в клуб чемпиона мира Адиля Рами.
Источник: ПФК "Сочи"
- Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся. Это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции. Просто так за красивые глазки в сборную Франции не берут, - цитирует Федотова пресс-служба "Сочи".

Напомним, 34-летний Рами подписал контракт с "Сочи" до конца сезона. Ранее он выступал за "Лилль", "Севилью", "Милан" и "Фенербахче", с которым недавно расторг трудовое соглание. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.


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Теги: Сочи Рами Федотов
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