"Если тренером дорожат, ему предлагают "длинный" контракт. Семак тоже просит два года, а не год, который ему положен "автоматически". Как я говорю: игроку платят такую зарплату, как его уважают. То же самое — срок контракта с тренером", - приводит слова Сафонова "Спорт день за днем".
Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Контракт с ним был подписан на два года с возможностью продления на один сезон. В первом же сезоне специалист привел клуб к чемпионству.
В нынешнем сезоне "Зенит" лидирует в РПЛ, набрав в 19 матчах 45 очков.
"Если тренером дорожат, ему предлагают долгосрочный контракт". Агент Сафонов - о Семаке
Агент Алексей Сафонов прокомментировал тот факт, что "Зенит" не спешит продлевать контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Фото: Фк "Зенит"
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