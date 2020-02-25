Переход Имбула в "Сочи" состоится в ближайшее время. Игрок ждет оформления визы

Полузащитник Жанелли Имбула, который недавно расторг контракт с английским "Сток Сити", в ближайшее время перейдет в "Сочи".
Фото: © Filippo Rubin
Как сообщает Sportbox, 27-летний футболист ожидает оформления визы, после чего приедет в Россию.

Отмечается, что к концу февраля Имбула уже присоединится к команде.

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко вчера подтвердил переход Жанелли Имбула.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока был заинтересован "Локомотив". В нынешнем сезоне он на правах аренды выступал за итальянский "Лечче".


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Теги: Имбула Сочи
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