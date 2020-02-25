Переход Имбула в "Сочи" состоится в ближайшее время. Игрок ждет оформления визы

Полузащитник Жанелли Имбула, который недавно расторг контракт с английским "Сток Сити", в ближайшее время перейдет в "Сочи".

Фото: © Filippo Rubin