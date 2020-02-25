"Сашка — специфический футболист. Когда команда играет и она на ходу, он тоже хорошо выглядит и голы красивые забивает. Но в последних турах первой части сезона такого не было. Это говорит о том, что Соболев — зависимый игрок, и ему нужно, чтобы команда на него играла. Поэтому мне кажется, что в "Спартаке" ему будет полегче, чем в концовке прошлого года в "Крыльях" Но и спрос с него будет гораздо больше, чем в Самаре", - цитируют Тихонова "Известия".
22-летний форвард перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Крыльев Советов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Московский клуб по окончании сезона может выкупить футболиста.
В нынешнем сезоне на счету Соболева 10 голов в 18 матчах.
Тихонов - о Соболеве: Сашка - специфический футболист
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов высказался о новичке красно-белых Александре Соболеве.
Фото: Матч ТВ
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