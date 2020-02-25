Напомним, 34-летний футболист, ставший в 2018 году чемпионом мира в составе сборной Франции, заключил с "Сочи" контракт до конца сезона.
"Хм. А он один приедет в "Сочи" или с Памелой Андерсон? 34 года... Ну, куда это? Скорее, пиар-кампания. А представьте, если "Сочи" с такой бандой еще и вылетит — с Рами, Нобоа, Кокориным? В общем, не особо я верю в француза", - цитирует Сафонова "Спорт-Экспресс".
Рами ранее играл за "Лилль", "Валенсию", "Севилью", "Милан" и "Марсель".
"Сочи" занимает последнее место в текущем сезоне чемпионата России.
"Ну, куда это? Скорее, пиар-кампания". Агент Сафонов - о Рами в "Сочи"
Агент Алексей Сафонов высказался о переходе французского защитника Адиля Рами в "Сочи".
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