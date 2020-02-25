"В каком состоянии команда? Мы надеемся, что в хорошем, но сборы — это всегда загадка, поэтому как бы ты ни готовился, остается легкое волнение. В предстоящей игре не смогут сыграть Тарасов, Ташаев, Бегич, Гранат, и еще участие Маркова под вопросом.
Башкиров? Он получил интересный вариант в Европе, мы пошли навстречу футболисту. Он давно мечтал попробовать себя за рубежом. Клуб решил пойти ему навстречу. Что касается Тарасова, то, конечно, мы на него рассчитываем, как и на любого другого игрока", — цитирует Слуцкого Sport24.
Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в декабре прошлого года, поставив свою подпись под пятилетним контрактом.
В зимнее трансферное окно "Рубин" был самым активном клубом РПЛ на рынке. В казанский клуб пришли сразу 7 новичков, на которых было потрачено более 8 миллионов евро.
Перед рестартом РПЛ "Рубин" идёт на 13-м месте в таблице, в зоне стыковых матчей. Первый официальный матч команда Слуцкого проведёт 1 марта на выезде с "Тамбовом".
Слуцкий - о форме "Рубина" перед РПЛ: сборы - всегда загадка
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ощущением от формы команды в преддверии весенней части чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
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