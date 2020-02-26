РПЛ опубликовала видео с лучшими сейвами первой части сезона (видео)

Официальный twitter-аккаунта Российской Премьер-лиги показал подборку лучших спасений ворот в первой части сезона.

Отметим, что помимо вратарских сейвов в видеоролике присуствует феерическое спасение своих ворот от защитника "Ростова" Евгения Чернова в матче московским "Локомотивом" (2:1).

Первая игра после рестарта РПЛ состоится 28 февраля в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут "Оренбург".


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