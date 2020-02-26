РПЛ опубликовала видео с лучшими сейвами первой части сезона (видео)

До возобновления чемпионата осталось два дня: самое время вспомнить лучшие сейвы за 19 туров ?— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
Какой понравился вам больше всего? ??#РПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/XkiB2EK2tS
Отметим, что помимо вратарских сейвов в видеоролике присуствует феерическое спасение своих ворот от защитника "Ростова" Евгения Чернова в матче московским "Локомотивом" (2:1).
Первая игра после рестарта РПЛ состоится 28 февраля в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут "Оренбург".