"Спасибо за всё". "Спартак" - о 118-летии со дня рождения Старостина

Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина — отца-основателя «Спартака».— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 26, 2020
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Спасибо за все. Мы помним... pic.twitter.com/YxthmqcOsz
Сегодня, 26 февраля 2020 года исполнилось бы 118 лет основателю московского "Спартака" Николаю Старостину.
В 1935 году было создано физкультурно-спортивное общество. По предложению Николая Старостина команду назвали "Спартак".
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ 2019/2020, имея в своем активе 22 очка.
Первую игру после рестарта РПЛ "красно-белые" проведут 29 февраля на выезде против московского "Динамо".