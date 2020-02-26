"Наверное, не стоит говорить об интриге перед такими громкими матчами. Совершенно очевидно, что это принципиальная игра для обеих команд, в том числе учитывая их положение в турнирной таблице.
"Динамо" подправило ситуацию, плюс хотел бы отметить их трансферную политику. Это позволяет говорить о том, что бело-голубые могут побороться за попадание в топ-5. Отставание по очкам от первой пятерки достаточное, но почему нет? Впереди еще 11 туров. Если успешно пройти этот отрезок, то все возможно. ", — приводит слова Кирьякова Sportbox.
Перед стартом весенней части чемпионата России московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отрыв от пятого места составляет десять очков.
29 февраля на своём поле "бело-голубые" встретятся с московским "Спартаком" в первом официальном матче этого года.
Кирьяков: "Динамо" может побороться за топ-5 в РПЛ
Футбольный тренер Сергей Кирьяков прокомментировал ближайший матч "Динамо" в весенней части РПЛ против "Спартака".
Фото: РИА Новости
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