"Первый контакт с банком у нас состоялся летом 2019-го. К финальным условиям мы подошли в начале 2020-го.
Лига — это организация, где решение принимаются коллегиально. Мнения клубов мы учли. Мы учли соглашения клубов с другими банками. Каждый из этих случаев мы обсуждали индивидуально. Мы нашли компромиссы. Благо контракт с "Тинькофф" очень гибкий, за что спасибо коллегам. Будут ли нашивки банка на форме? Вы все увидите. После истечения 11 туров мы будем вносить коррективы.
Цена — не 300 миллионов. Мы хотели большую сумму. Но мы очень дорожим рыночными партнерами, потому что их у нас мало. Я надеюсь, что сумма контракта в дальнейшем будет выше. У нас есть задумки и планы, как это осуществить. Могу сказать, что когда мы осуществляли ребрендинг, мы говорили о том, что можем отказаться от титульного спонсора, но если поступит хорошее предложение, мы к этому вернемся. Мы говорили о том, что новый бренд должен устояться, к нему должны привыкнуть. Сейчас у нас появилась такая возможность", — цитирует Прядкина Sport24.
Сегодня было официально объявлено о заключении контракта РПЛ с "Тинькофф Банком". Чемпионат России по футболу будет называться "Тинькофф российская Премьер-лига".
Соглашение рассчитано на 2,5 года. Стоимость контракта, по информации СМИ, составляет 375 миллионов рублей в год.
"Мы хотели большую сумму". Прядкин - о сумме контракта РПЛ с "Тинькофф Банком"
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о подробностях спонсорского соглашения лиги с "Тинькофф Банком".
Фото: РИА Новости
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