"Ничего страшного, это же не на всю жизнь". Григорий Иванов назвал размер контракта РПЛ с "Тинькофф"

Напомним, сегодня было официально объявлено о заключении контракта РПЛ с "Тинькофф Банком". Чемпионат России по футболу будет называться "Тинькофф российская Премьер-лига".
Соглашение рассчитано на 2,5 года. Стоимость контракта, по информации СМИ, составляет 375 миллионов рублей в год.
- Конечно, 375 миллионов рублей для нашего чемпионата не столь великие деньги, но банк предложил такую сумму и мы согласились. Ничего страшного нет, посмотрим, каким будет сотрудничество, это же не на всю жизнь. Понравится "Тинькофф банк", может и дальше будет контракт на большую сумму
Разногласий никаких не было при обсуждении. Будет какая-то нашивка на форме, не думаю, что это как-то повлияет на других спонсоров. Не так много людей в России хотят вкладывать деньги в футбол, поэтому контракт нужный, - приводит слова Иванова "Р-Спорт".
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Фото: "СЭ"
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