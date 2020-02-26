"Вспоминали победу в Питере в чемпионском сезоне. Тогда мы победили благодаря ряду факторов: высочайшая мотивация, стопроцентное выполнение плана и точность в завершении атак. Ну и, конечно, сыграло роль то, что оказались в строю Фарфан и братья Миранчук, которых было не остановить.
Уход Кокорина? У "Зенита" есть ведь Дзюба, Азмун, восстановившийся Малком. У соперника и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы", — цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Перед весенней частью чемпионата России по футболу "Локомотив", набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
В первой же игре после рестарта РПЛ "Локомотив" на выезде сыграет с "Зенитом". Матч пройдёт 29 февраля. Начало в 19:00 по мск.
В матче первого круга на своём поле "железнодорожники" обыграли питерцев со счётом 1:0. Единственный мяч на счету польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Семин: у "Зенита" и без Кокорина хватает мастеров
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал предстоящую игру в чемпионате России против "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"
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