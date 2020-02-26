Напомним, система видеопомощи арбитра будет действовать во всех матчах лиги после зимнего перерыва. В этом сезоне VAR уже был использован в чемпионате России, но в отдельных матчах.
- Затраты клубов, которые утвердили на общем собрании, остались без изменений. Увеличились затраты на аренду помещений, - цитирует Прядкина "СЭ".
20-й тур Тинькофф Чемпионат России по футболу стартует 29 февраля.
VAR не принесет дополнительных затрат клубам РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что клубам РПЛ не придется доплачивать за внедрение VAR на стадионы.
Источник: РИА Новости
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