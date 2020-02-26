Директор "Тинькофф Банка" рассказал, из-за чего сумма контракта с РПЛ может утроиться

Директор по маркетингу "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов рассказал, за счет чего сумма контракта Банка с РПЛ может удвоиться или утроиться.
Источник: РИА Новости
- Если через два года наша аудитория вырастет до 25 миллионов, то сумма контракта может удвоиться и утроиться, - цитирует Горбунцова Sport24.

Директор также добавил, что президент РПЛ Сергей Прядкин просил больше, но сумма контракта выстраивалась по рыночным отношениям.

Напомним, отныне чемпионат России называется "Тинькофф российская Премьер-лига".


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Теги: Тинькофф Прядкин
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