- Если через два года наша аудитория вырастет до 25 миллионов, то сумма контракта может удвоиться и утроиться, - цитирует Горбунцова Sport24.
Директор также добавил, что президент РПЛ Сергей Прядкин просил больше, но сумма контракта выстраивалась по рыночным отношениям.
Напомним, отныне чемпионат России называется "Тинькофф российская Премьер-лига".
Директор "Тинькофф Банка" рассказал, из-за чего сумма контракта с РПЛ может утроиться
Директор по маркетингу "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов рассказал, за счет чего сумма контракта Банка с РПЛ может удвоиться или утроиться.
Источник: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!