Директор "Тинькофф Банка" рассказал, из-за чего сумма контракта с РПЛ может утроиться

Директор по маркетингу "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов рассказал, за счет чего сумма контракта Банка с РПЛ может удвоиться или утроиться.

Источник: РИА Новости