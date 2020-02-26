Защитник "Уфы" Неделчару перепел Dragostea Din Tei (видео)

"Уфа" продолжает публиковать музыкальные номера своих футболистов.


Первыми в роли певцов испробовали себя Денис Терентьев, Боян Йокич, Остон Урунов, Андрес Вомбергар, Оливье Тилль, Ловро Бизяк, исполнившие итальянскую композицию Bella Ciao.

Затем минуту славы получил румынский защитник Йонуц Неделчару. Он исполнил хит румынской группы O-Zone Dragostea Din Tei ( Numa numa).



Башкирский клуб возобновит сезон в чемпионате России 1 марта гостевой игрой с "Краснодаром". После 19-туров "Уфа" - седьмая, с 25 очками.


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Теги: Уфа Неделчару Терентьев Бизяк Вомбергар Йокич Урунов Тилль
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