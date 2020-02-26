Ранее сообщалось, что в услугах Кузяева заинтересованы "Спартак" и "Динамо". Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2020 года.
"Новый контракт? Пока без комментариев на эту тему. Другие клубы РПЛ? Без комментариев. Предложения из других чемпионатов Европы? Пока всерьез этот вопрос не обсуждали", - цитирует Кузяева-старшего "Спорт день за днем".
Также отец Кузяева отметил, что сын полностью восстановился после травмы, однако пока не знает, сыграет ли он с "Локомотивом".
Отец Кузяева ответил на вопрос о будущем игрока
Отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева Адьям отказался комментировать информацию о переходе футболиста в другой клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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