Вице-президент "Тинькофф": хотим на особых условиях дать возможность смотреть трансляции "Матч ТВ"

Вице-президент "Тинькофф" Анна Михина в эфире телеканала "Матч премьер" рассказала о заключении спонсорского соглашения с РПЛ.

Источник: РИА Новости

"Мы хотим привлечь новых болельщиков на стадионы. Мы хотим на особых условиях дать возможность смотреть трансляции "Матч ТВ" клиентам "Тинькофф". Скоро мы объявим, что это будут за условия.



В ближайшее время мы запускаем продажу билетов в нашем мобильном приложении и, конечно же, с повышенным кэшбеком для клиентов "Тинькофф". Я думаю, что это будет хорошим плюсом", - сказала Михина.



Напомним, теперь чемпионат России называется "Тинькофф российская Премьер-лига". Сумма спонсорского контракта составляет около 300 млн рублей.