Корниленко: Соболеву пару советов дал перед тем, как он свои десять забил

Тренер "Крыльев Советов" Сергей Корниленко пошутил, что дал нападающему Александру Соболеву несколько советов перед началом сезона.
Напомним, Соболев в нынешнем сезоне РПЛ провел за "Крылья" 18 матчей и забил 10 голов. В зимнее трансферное окно футболист перешел в московский "Спартак"

"Я отвечаю только за нападающих? Конечно, моя работа заключается в другом. Хотя… Соболеву пару советов дал перед тем, как он свои десять забил (улыбается). Шучу, конечно. Если серьезно — как бывший форвард, я подхожу к ребятам из группы атаки и что-то могу подсказать. Это моя стихия", - приводит слова Корниленко пресс-служба клуба.

"Крылья Советов" в нынешнем сезоне набрали 18 очков в 19 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице.


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Теги: Корниленко Соболев Крылья Советов Спартак
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