Главный тренер "Динамо" показал поле перед игрой со "Спартаком" (видео) Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков в своем инстаграме опубликовал видео поля на "ВТБ Арене".По его словам, газон находится в отличном состоянии. View this post on Instagram Поле?? #динамомосква #однажизньоднакоманда A post shared by Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official) on Feb 25, 2020 at 11:51pm PST "Динамо" и "Спартак" сыграют в рамках 20-го тура РПЛ 29 февраля. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 22:33 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Новиков Динамо Спартак Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5