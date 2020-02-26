Полузащитник "Крыльев" Попович считает, что команда готова к сезону

Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Попович прокомментировал подготовку команды к возобновлению сезона в России.

Источник: ФК "Оренбург"

- Думаю, что мы готовы, у нас не было каких-то тяжелых травм, - цитирует словенца пресс-служба самарской команды.



30-летний Попович перешел в "Крылья Советов" на правах свободного агента в феврале 2020 года. Ранее он выступал за "Оренбург".



28 февраля самарцы дома сыграют с "Оренбургом". После 19 туров подопечные Миодрага Божовича идут на 15-м месте, набрав 18 очков.