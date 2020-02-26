- Я не знал о нем, но в последние несколько недель о нем много говорили в Испании, особенно после матча "Сельты" с "Реалом", - цитируют экс-футболиста "Известия".
Морьентес также отметил, что ему понравилась игра, которую Смолов показал в матче с "Реалом".
30-летний Смолов будет выступать за "Сельту" на правах аренды из "Локомотива" до конца сезона. Испанская команда в четырех матчах вместе с российским форвардом набрала 7 очков, выбравшись из зоны вылета.
Морьентес: о Смолове много говорят в Испании после гола "Реалу"
Экс-нападающий мадридского "Реала" Фернандо Морьентес прокомментировал игру россиянина Фёдора Смолова за "Сельту".
Источник: getty images
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