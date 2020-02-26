- Разве можно Юрия Павловича Сёмина увольнять полгода, друзья мои? Его нужно увольнять единомоментно – и больше никак. Потому что сейчас, когда уже пауза затянулась, что бы ни произошло, в "Локомотиве" два бренда – "Локо" и Юрий Палыч.
Сёмину вообще везёт с точки зрения объединения брендов. Если обратиться к героической церковно-славянской традиции, имя Юрий соответствует имени Георгий. Мы все знаем, что Сёмин – победитель, и вместе с тем он ещё и чудотворец.
Моё мнение не меняется – иконам место на стене, а самое интересное и живое, что сказал Юрий Палыч Сёмин за последние полтора года, это то, где в окрестностях Марбельи можно поесть щёчки тунца, - рассказал Уткин на своём youtube-канале.
"Локомотив" после 19 туров делит третье место с ЦСКА и "Ростовом", набрав 34 очка. Идущий вторым "Краснодар" имеет на одно очко больше, у "Зенита" - 45 баллов.
Уткин - о Сёмине в "Локомотиве": иконам место на стене
Футбольный блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации наставника Юрия Сёмина в московском "Локомотиве".
Источник: ФК "Локомотив"
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