Экс-игрок ЦСКА Тошич продолжит карьеру в Китае

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич стал игроком клуба второго по силе дивизиона Китая.
Фото: twitter.com/asaikana
32-летний сербский полузащитник, в последнее время выступающий за белградский "Партизан", подписал двухлетний контракт с китайским клубом "Тайчжоу Юаньда".

Контракт подписан по системе 2+1. Подробности зарплаты Тошича не сообщаются.

В нынешнем сезоне в составе "Партизана" Тошич принял участие в 28-и играх, забил 7 голов и стал автором шести голевых передач.

За московский ЦСКА Зоран Тошич выступал в период с 2010 по 2017-й год, сыграл в 241 матче, забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. В составе "армейцев" серб трижды становился чемпионом России.


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Теги: Тошич ЦСКА Зарубежные трансферы
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